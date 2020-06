De Tour de France van dit jaar is nog vrij onzeker en gaat mogelijk van start in augustus. Wielerfanaten kunnen in ieder geval al aan de slag met de Tour de France 2020 game, die nu verkrijgbaar is. En om de release te vieren is er ook een launch trailer verschenen.

De trailer laat zien wat je kunt verwachten van Tour de France 2020 en het licht een paar punten toe. Zo wordt er aandacht gegeven aan de beschikbare teams, etappes, verbeterde tijdritten en het nieuwe camerastandpunt. Onze review van Tour de France 2020 mag je dit weekend verwachten.