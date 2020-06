Aanvankelijk zouden we gisterenavond een hoop te weten komen over de PlayStation 5 en dan met name de games die Sony en third-parties op de planning hebben staan. Vanwege de situatie in Noord-Amerika en wereldwijde protesten heeft Sony besloten het digitale evenement uit te stellen.

Wanneer we nu de showcase mogen verwachten is onduidelijk, maar een geüpdate omschrijving bij de aankondingsvideo geeft enigszins een indicatie. Sony laat weten dat ze snel met een nieuwe datum zullen komen. Met andere woorden, de onthulling zal Sony niet te ver voor zich uitschuiven.

Dat wekt de indruk dat we tussen nu en een week of twee meer zullen horen en dat snel gevolgd door de presentatie. Zodra we iets concreets horen lees je het hier.