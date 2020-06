Project CARS 3 werd woensdagavond aangekondigd en gisteren heb je er uitgebreid over kunnen lezen in onze preview. We zagen de game laatst al in actie en wat vooral opviel is dat de game wat meer naar arcade neigt dan de voorgaande delen, die juist sims waren.

Dat roept natuurlijk vragen op en Eurogamer legde dat aan game director Pete Morrish van Slightly Mad Studios voor. Project CARS 3 voelt inderdaad wat anders aan dan de twee voorgaande delen, maar Morrish weet ons te verzekeren dat de focus nog steeds op het simulatie aspect ligt.

Wel probeert men met dit nieuwe deel toegankelijker te zijn voor nieuwkomers en als spelers moeite hebben met de simulatie, dan krijgen ze alle mogelijkheden dat aan te passen. Hierdoor zou Project CARS 3 een stuk vriendelijker moeten zijn.

“One of the concerns with presenting things as simulation is it can be quite po-faced, it can be quite dry, and we wanted to make it much more friendly, much more supportive, much more democratic, so new players could come along and learn at their own pace and get to the point where we as racing game fans, as simulation fans are. At any point in that continuum from beginner to proper esports racer, you can find your level and find your enjoyment.”