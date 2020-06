Het Warhammer universum kent zo ontzettend veel verhalen en variaties, dat het op beide handen en voeten al niet meer te tellen is. We zien de laatste jaren dan ook veel games in dit universum verschijnen, hoewel dit niet altijd garant staat voor kwaliteit. Necromunda: Underhive Wars is nu aangekondigd en ook gebaseerd op het Warhammer universum.

Ontwikkelaar Rogue Factor heeft hiervoor gewerkt aan Mordheim: City of the Damned, eveneens een titel binnen het universum, ze zijn er dus niet onbekend mee. Necromunda: Underhive Wars is om specifiek te zijn een tactische RPG in het Warhammer 40.000 universum.

Er zijn helaas nog geen gameplay beelden, maar de onderstaande cinematische trailer laat ons wel alvast warm draaien. Binnenkort mogen we gameplay verwachten, want Necromunda: Underhive Wars moet deze zomer nog verschijnen.