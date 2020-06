F1 2020 verschijnt op 10 juli in verschillende edities en de Deluxe Schumacher Edition is de meest speciale. Deze editie bevat naast de game vier van Schumachers meest iconische auto’s waarmee je de baan op kunt gaan. Dat zijn de 1991: Jordan 191, 1994: Benetton B194, 1995: Benetton B195 en 2000: Ferrari F1-2000.

Ook krijgen kopers van deze editie drie dagen eerder toegang tot de game en als laatste zitten er wat extra liveries en podium celebrations bij. Een mooi pakket voor de echte liefhebber en om deze auto’s te tonen komt Codemasters nu met een nieuwe trailer die de verschillende modellen laat zien.

De video wordt gepresenteerd als een eerbetoon aan Schumacher onder begeleiding van Will Buxton, waarbij je zowel in-game beelden als archiefmateriaal ziet. Een mooie video die zeker even het bekijken waard is en dat doe je door hieronder op play te drukken.