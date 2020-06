Remakes zijn een trend die we de laatste tijd erg veel terugzien en meer dan eens staat het voor kwaliteit en succes. Grappig is dan best wel dat juist een game gebaseerd op een vrolijke, gele spons nu eigenlijk in de voetsporen treedt van Resident Evil 3. Deze games hadden ten tijde van hun originele release namelijk geen multiplayer.

Nu lijkt het ons sterk dat THQ Nordic dit heeft afgekeken van een survival horror game, maar hoe dan ook krijgt deze SpongeBob game ook een multiplayer modus. Speelbaar met zijn tweeën op één console of online neem je het in de multiplayer op tegen een grote robot Octo. Er zijn zo’n 26 eilanden om op te spelen en zeven speelbare personages die allemaal de revue passeren in de trailer.

Op 23 juni gaan we erachter komen of ook deze remake met de nieuw toegevoegde multiplayer de moeite waard is.