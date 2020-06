Het hele verhaal achter het ontwikkeltraject van Kingdoms of Amalur is dramatisch en zeker de moeite waard om eens wat over te lezen. Bovendien had de game ook geen succes met het feit dat het drie maanden na het grote Skyrim uitkwam. Zonde, want Kingdoms of Amalur: Reckoning was in zijn eigen recht ook een héél toffe RPG. Nieuwe ronde, nieuwe kansen: Tijd voor de Re-Reckoning.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning brengt ons de originele game met grafische verbeteringen. Bij deze aankondiging zijn ook wat screenshots verschenen die laten zien hoe de game dadelijk tot zijn recht moet komen. Erg lang duurt het wachten op deze heruitgave overigens niet. Op 18 augustus zal Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning beschikbaar zijn.

De game zal rond de veertig euro kosten, maar ook verschijnt er dan nog een Collector’s Edition. Die bevat het volgende: