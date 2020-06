DLC Special: Mortal Kombat 11: Aftermath – Extra fighter content zoals het zou moeten – Na de release van Mortal Kombat, de reboot uit 2011, had ontwikkelaar NetherRealm Studios een soort barrière doorbroken. De story modus in een fighting game hoefde niet altijd slecht te zijn. Deze trend zette zij zelfs door met hun Injustice games en ook Mortal Kombat 11. Waarom we dit zo interessant vinden? Nou ja, als wij denken aan extra content voor een fighting game, dan blijft het meestal bij een paar extra fighters en stages, maar met Aftermath kunnen we er zowaar een special van maken. We krijgen namelijk ook een stuk extra verhaal, in een fighting game. Het lijkt zowaar alsof 2020 ons toch nog iets goeds heeft gebracht.

Direct in de actie

Aftermath pakt het verhaal direct op na het einde van Mortal Kombat 11. Liu Kang en Raiden proberen met de Hourglass alles weer terug te brengen naar hoe het ooit was, maar worden hierin tegengehouden door Shang Tsung. Hij gelooft dat het herstel alleen plaats kan vinden wanneer hij terug in de tijd gaat en de Crown of Souls in handen krijgt, voordat deze wordt gebruikt voor kwade doeleinden. Met veel twijfels accepteren Liu Kang en Raiden dit voorstel en sturen ze Shang Tsung terug in de tijd om zijn plan uit te voeren met alle gevolgen van dien.

Een leuk feitje van dit nieuwe stuk verhaal, is dat de personages die je al uit de Kombat Pack hebt gekregen nu een groot deel uitmaken van het verhaal in Aftermath. Niet alleen Shang Tsung, maar ook Nightwolf en Sindel hebben een behoorlijke rol in dit verhaal. Daarnaast is het verhaal van Aftermath ook niet echt klein te noemen. Het koste ons toch een goede vijf uur om hier weer doorheen te geraken, wat qua lengte aardig in de buurt komt van het originele verhaal. Aftermath is een verrassend compleet pakket die niet alleen wat extra verhaal doet toevoegen, maar ook een hoop zaken uit het verleden weer terugbrengt.

Gratis en betaalde Kontent

Mortal Kombat 11: Aftermath is niet alleen een betaalde uitbreiding, het is namelijk evengoed een update die aan Mortal Kombat 11 wordt toegevoegd. Veranderingen in de balans tussen personages zijn natuurlijk gratis voor iedereen. Daarnaast krijgt ook iedereen er standaard twee nieuwe stages bij en de daarbij horende stage fatalities. Wat ook een terugkeer maakt zijn de humoristische Friendship-finishers. In plaats van de tegenstander op brute wijze af te maken, wordt het afgedaan met een flauw filmpje van bijvoorbeeld RoboCop aan het dansen, of Fujin die rondrent met een vlieger en de tegenstander dus spaart. In sommige gevallen is dit natuurlijk nog veel vernederender dan een fatality.

Wil je de toevoeging op het verhaal spelen, dan moet je wel de veertig euro kostende uitbreiding aanschaffen. Dit geldt ook voor de drie nieuwe speelbare personages: RoboCop, Sheeva en Fujin. Daarnaast zal NetherRealm de komende tijd ook nieuwe skinpakketten uit gaan brengen voor diverse personages in het Mortal Kombat 11 roster, hoewel die al inbegrepen zitten met de Aftermath uitbreiding – bij bezit daarvan kan je ze straks dus kosteloos binnenhalen. Voor bestaande spelers is de prijs van de uitbreiding echter wat aan de hoge kant, gezien nieuwelingen gewoon de Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection kunnen aanschaffen voor zestig euro. Deze bevat voor twee tientjes meer alles: Mortal Kombat 11, de Kombat Pack én de Aftermath uitbreiding.

NetherRealm kijkt wat betreft het aanbieden van content af bij andere studio’s, zoals Ubisoft For Honor aanpakte met de Marching Fire uitbreiding. Een goede benadering wat ons betreft. De balans updates horen immers gewoon gratis te zijn voor alle spelers en iedereen dan toch nog wat toestoppen in de vorm van nieuwe stages is natuurlijk een manier om spelers over te halen om toch de uitbreiding te kopen. En hoewel Aftermath als uitbreiding niet goedkoop is, voelt de prijs voor ons toch wel rechtvaardig aan.

Blijf nog even hangen

Met Mortal Kombat 11: Aftermath heeft NetherRealm hun toch al relevante fighter nu nog relevanter gemaakt. Met de toevoeging op het verhaal hebben spelers echt een reden om nog eens terug te keren naar de oude vertrouwde singleplayer modus en de toegevoegde personages zijn een goede aanwinst. Twee klassiekers in de vorm van Sheeva en Fujin, maar natuurlijk ook RoboCop om in de voetsporen te treden van de Terminator, Jason Voorhees en Freddy Krueger. Als je nog altijd met veel plezier Mortal Kombat 11 speelt, hoef je eigenlijk geen seconde na te denken om Aftermath aan te schaffen. Maar ook voor nieuwe spelers is het volledige pakket natuurlijk erg interessant. Het is nog even afwachten wat voor skinpakketten we er precies bij gaan krijgen, maar Aftermath mag hoe dan ook een goede uitbreiding genoemd worden.