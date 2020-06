Bloodborne wordt gezien als één van de beste games in het genre en nieuwe geruchten wijzen nu op een release van deze game voor de pc. Ook wordt er gesproken over een PlayStation 5 versie, wat een remaster zou zijn. Interessante geruchten, die onder andere ‘gesteund’ worden door Wario64, die bekend staat als betrouwbare insider.

Het begon met een bericht van ‘Sloth Mom’, die van een zeer betrouwbare bron vernomen heeft dat er een pc-port in de maak is. Dat is op zich niet gek, gezien Sony van plan is om meerdere exclusieve PlayStation 4 games naar de pc te brengen.

“For those just joining me, yes Bloodborne *will* be coming to PC, I’ve had it confirmed by a very trusted source, and I have a lot of faith in the company who’s doing the port, you won’t be disappointed. It genuinely is happening.”

Dit bericht kan natuurlijk door iedereen de wereld in geslingerd worden, maar dat bericht werd door insider Nibel geretweet. Wario64 doet daar vervolgens een schepje bovenop door te stellen dat je de game nu al op pc kunt spelen via PlayStation Now of anders moet je nog even geduld hebben.

“You can play Bloodborne on PC with PS Now…or wait a little longer”

Dan is er nog Imran Khan van de Kinda Funny Podcast die zegt er niet op te gaan reageren, maar wel zullen FromSoftware fans veel redenen hebben om blij te zijn de komende twee jaar. Afsluitend zegt Sloth Mom nog dat de remaster van Bloodborne tijdens de PlayStation 5 onthulling aangekondigd zou worden, maar dat is nog even afwachten.