De free-to-play multiplayer first-person shooter Valorant wint elke dag aan populariteit. De game is echter alleen op pc te spelen, maar Riot Games overweegt nu ook om Valorant naar consoles te brengen.

Executive producer Anna Donlon heeft tegenover GameSpot aangegeven dat de ontwikkelaar op het moment al bezig is met een prototype van de game voor spelcomputers. Of de game ook daadwerkelijk op een PlayStation- of Xbox-platform zal verschijnen hangt af van of de totale ervaring hetzelfde is als op de pc. Op het moment is het ontwikkelteam er nog niet uit of dat het geval is.

“We are definitely prototyping that right now, but there’s a way to play this game and there’s a way to experience this game that we’re not entirely sure translates completely to console play.”

Mochten er eventueel aanpassingen worden doorgevoerd in de console-versie van Valorant, die er voor zorgen dat de ervaring exact hetzelfde is als op pc, dan zal de game vanzelf de overstap maken.

“If we feel like we can deliver this experience on those platforms, we absolutely will. But we really want Valorant to stand for a certain type of gameplay and a certain type of experience.”

Ben je niet bekend met Valorant, dan kan je hieronder een trailer van de free-to-play multiplayer first-person shooter checken.