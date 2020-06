Met de naderende release van F1 2020 krijgen we steeds meer te zien van de game. Vandaag zal de virtuele Grand Prix in Azerbeidzjan verreden worden en daarom deelt Codemasters een hot lap van de game op dat circuit.

Het is Antonio Giovinazzi die we in de video zien rijden, waarmee je een goed beeld krijgt van hoe dit circuit er in F1 2020 uitziet. Druk hieronder op play en check het rondje over het circuit. F1 2020 ligt vanaf 10 juli in de winkels.