Over minder dan twee weken verschijnt de nieuwste game van Naughty Dog en voor The Last of Us: Part II was Uncharted 4: A Thief’s End de laatste grote release van de studio. De twee series hebben niets met elkaar te maken, maar wel delen ze een verband via easter eggs. Een daarvan is nu pas ontdekt.

Een speler heeft op de bodem van de oceaan een Clicker gevonden en als je bekend bent met The Last of Us, dan zegt het bovenstaande beeld je genoeg. Er is geen enkele logica waarom er een Clicker in Uncharted 4 zit, behalve als een geinige verwijzing. Opvallend is ook dat deze easter egg pas nu is gevonden.

https://twitter.com/vaccaro3d/status/1268298271430070273