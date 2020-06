Trailers van games zijn negen van de tien keer voorzien van gameplay-beelden of CGI. De nieuwste video van Desperados III gooit het echter over een andere boeg. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een zelfgemaakte miniatuurversie van het spel.

Dat er voor deze ‘vreemde’ trailer is gekozen is niet zonder reden. Desperados III is namelijk een real-time tactics-titel en dus is het een noodzaak om goed overzicht te hebben. Daardoor maakt de game gebruik van een camerastandpunt waarbij de wereld eruitziet als een miniatuur.

Hieronder kan je de nieuwe trailer van Desperados III bekijken en daaronder kun je de ‘making of’ van de desbetreffende trailer checken.