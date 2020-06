Sony kondigde geruime tijd terug de DualSense controller aan, wat de nieuwe controller voor de PlayStation 5 is. Deze technologie is vanzelfsprekend door Sony gepatenteerd en nu zijn de afbeeldingen daarvan online verschenen.

Gezien we de vorm en het uiterlijk van de controller al kennen is dat op zich niet zoveel nieuws, maar deze patentafbeeldingen geven wel zicht op hoe de controller er aan de binnenkant uitziet en dat is best interessant.

De focus bij deze afbeeldingen ligt op de microfoon, maar hierbij wordt de hele DualSense getoond. Het basismodel in de tekening toont echter veel overeenkomsten met de DualShock, maar wat het verschil maakt is dat er meerdere ingangen zitten waar de microfoonaansluiting zit.

Mocht je Japans spreken en meer details willen hebben, dan kan je hier terecht.