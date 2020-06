Het was de bedoeling dat vandaag het startschot zou vallen voor het driedaagse online evenement ‘The Guerrilla Collective’, waarin verschillende nieuwe indiegames zouden worden getoond. De organisator heeft laten weten dat dit nu met een week is uitgesteld.

De reden dat The Guerrilla Collective niet doorgaat is dezelfde waarom andere online evenementen ook zijn uitgesteld: de dood van George Floyd – een zwarte man – door een Amerikaanse blanke politieagent. Zoals veel bedrijven in de game-industrie is de organisatie van mening dat dit onderwerp nu de hoogste prioriteit heeft.

The Guerrilla Collective is met een week uitgesteld en zal nu beginnen op 13 juni tot en met 15 juni.