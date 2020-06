Hoe het ontwerp van de PlayStation 5 zal zijn is nog altijd in nevelen gehuld, wel weten we hoe de devkit eruitziet. Het apparaat viel vooral op vanwege zijn unieke V-vorm toen de eerste foto’s opdoken en een nieuw verschenen patent geeft nu zicht op hoe de koeling in het apparaat werkt.

Nu is de kans minimaal dat de daadwerkelijke console op de devkit zal lijken, desalniettemin is het interessant om een meer technische kijk op de devkit te krijgen. Wat het patent vooral laat zien, de afbeeldingen althans, is hoe de koeling van het apparaat precies werkt.

Sony en Mark Cerny zijn trots op hoe ze de koeling in de PlayStation 5 gerealiseerd hebben. Dit zou een stap vooruit moeten zijn en op z’n minst de herrie moeten terugbrengen. De PlayStation 4 (Pro) staat erom bekend een hoop herrie te kunnen maken als de console volop gaat koelen.

Dat is hopelijk met de PlayStation 5 verleden tijd en zodra Sony de console in een ‘teardown’ video uit elkaar gaat halen, zullen we er meer van te zien gaan krijgen. Tot die tijd moeten we het met deze informatie doen, dat misschien qua werking een indicatie van het koelsysteem geeft. Dit omdat het patent niet specifiek om de devkit draait, maar specifiek om deze manier van koelen.

“The present disclosure relates to techniques for improving cooling performance of electronic devices.”

Meer weten? Dan kan je hier bij de patentregistratie terecht (Japans).