Door de opkomst van het intussen wereldberoemde nieuwe coronavirus moesten de opnames van de populaire Netflixserie The Witcher in maart noodgedwongen stilgelegd worden. Nu de zaken wereldwijd al ietwat meer onder controle lijken te zijn, beginnen verschillende dingen opnieuw op te starten, waaronder de opnames van The Witcher.

In een interview met Deadline werd bevestigd dat verschillende filmstudio’s hun deuren binnenkort weer zullen openen, waaronder Arborfield Studios, waar de opnames van The Witcher plaatsvinden. De opnames kunnen binnenkort hervat worden, maar uiteraard zullen er nog steeds veiligheidsmaatregelen getroffen worden om eventuele besmettingen te voorkomen.

The Witcher seizoen 2 zal door deze omstandigheden hoogstwaarschijnlijk wat vertraging oplopen, maar hoe erg deze vertraging zal zijn, is momenteel nog niet te voorspellen.