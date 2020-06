Monster Hunter: World – Iceborne was dan misschien een enorm succes, toch bleek deze topper niet immuun voor COVID 19, het virus dat intussen al een tijdje de wereld in bedwang houdt. De volgende grote update voor deze titel, Update 4, moest jammer genoeg noodgedwongen uitgesteld worden door het virus. Een recente tweet op het Monster Hunter: World Twitter account wist ons echter te zeggen dat we binnenkort meer zullen horen over Update 4.

Vrij vertaald zeggen de ontwikkelaars met deze tweet eigenlijk dat ze momenteel bezig zijn zich voor te bereiden om Update 4 op ons los te laten. Wanneer dit precies zal zijn, is momenteel nog niet beslist, maar uiteraard wordt ons beloofd dat we op de hoogte zullen gehouden worden. Capcom kondigde eerder al aan dat we met deze update Alatreon, de Blazing Black Dragon, zouden kunnen trotseren. We hebben er dan wel even op moeten wachten, maar die langere wachtperiode is het sowieso waard!