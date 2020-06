Sony bevindt zich momenteel in een lastig parket door een incident met het ACCC, oftewel “Australian Competition and Consumer Commission”. Het ACCC is een onderdeel van de Australische regering dat zich bezighoudt met, onder andere, het beschermen van de rechten van consumenten.

Aan de basis van deze boete liggen enkele incidenten die te maken hebben met de richtlijnen rond terugbetalingen van games via Sony. Volgens Sony kan je immers geen terugbetaling aanvragen voor een game als je de game in kwestie al langer dan 14 dagen in je bezit hebt, of wanneer je de game in kwestie al gedownload hebt. Deze regels gaan echter rechtstreeks in tegen de Australische wet, waardoor er spanningen ontstonden tussen beide partijen.

Vier Australische consumenten namen contact op met Sony Europe (dat ook instaat voor Sony-gerelateerde zaken in Australië) met de melding dat ze een defecte game hadden gekocht en dat ze hun geld graag terug hadden gezien. Volgens de Australische wetgeving hadden de consumenten volledig gelijk, maar Sony dacht daar anders over. Een andere consument kreeg dan te horen dat een terugbetaling enkel mogelijk zou zijn als de ontwikkelaar van de game zelf hiervoor toestemming zou geven, wat ook verkeerde informatie is. Ten slotte zei Sony nog dat terugbetalingen enkel mogelijk zijn in een digitale vorm via de PlayStation Store en dus niet in “normaal” geld. Je raadt het al: ook deze informatie klopt niet volgens de Australische wetgeving.

Rod Sims van de ACCC gaf hierover het volgende statement: