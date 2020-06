Normaal gezien zou deze week EA Play Live, een groots digitaal evenement van EA waarop allerlei games getoond zouden worden, van start gaan. Het evenement stond voordien ingepland op 11 juni, maar door de huidige turbulente omstandigheden in de wereld werd beslist dit voorlopig wat uit te stellen. Er is gelukkig al direct een nieuwe datum meegegeven, want EA Play Live gaat precies een weekje later dan gepland toch door, op 18 juni dus. Het officiële statement van EA kan je hieronder nalezen.

EA is hiermee overigens niet de enige studio die heeft beslist om hun evenement uit te stellen: eerder werd namelijk al bekendgemaakt dat The Guerilla Collective ook een week uitgesteld zou worden.