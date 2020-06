Op het Indie Live Expo 2020 evenement in Tokio werd recent een interessante nieuwe titel aangekondigd door Gemdrops Game Studios: COGEN: Sword of Rewind. De game in kwestie is een chaotische, actievolle sidescroller in een futuristische setting. Wat de game dan erg interessant maakt is het zogenaamde Ouroboros System waarmee je de tijd kan manipuleren om zo aan verschillende dodelijke situaties te ontsnappen.

Een precieze releasedatum werd nog niet meegegeven, maar we mogen COGEN: Sword of Rewind normaal gezien nog in de loop van 2020 verwachten voor zowel de PS4, Switch en pc. Een eerste trailer met gameplay en enkele screenshots kan je hieronder alvast bekijken.