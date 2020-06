De nieuwe Full Motion Video game, oftewel FMV, van Kazutaka Kodaka, het brein achter de geniale Danganronpa-reeks, is onlangs opnieuw opgedoken. De game kreeg namelijk een nieuwe trailer en een update via de officiële site. We weten intussen dat de eerste game van Kazutaka Kodaka’s eigen studio Too Kyo Games, in samenwerking met Izanagi Games, een concrete releasedatum heeft gekregen… voor de Nintendo Switch, iOS, en Android. Deze platformen kunnen namelijk vanaf 25 juni met de game aan de slag, maar treur niet want een PS4- en pc-versie volgen nog in de loop van 2020.

De aankondiging vermeldt bovendien ook dat de game 1960 yen zal kosten, wat ongeveer overeenkomt met een prijskaartje van €15. De officiële Europese vraagprijs werd hierbij niet vermeld, maar waarschijnlijk zal dit op ongeveer hetzelfde neerkomen.

Je kan de nieuwe trailer hieronder bekijken, maar wees gewaarschuwd dat de trailer erg… apart is.