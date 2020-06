Dead Island 2 is een gek verhaal. De game werd jaren geleden aangekondigd, maar liep vervolgens meerdere keren tegen onvoorzien uitstel aan. De titel veranderde een aantal keer van ontwikkelaar en is zogezegd nog steeds in productie, maar gezien het feit dat we nog altijd niets hebben dat op een releasedatum lijkt, is het maar de vraag of de game ooit effectief het levenslicht zal zien.

Nu verschijnen er plots vijf jaar oude beelden van Dead Island 2. Footage uit 2015 die toont dat het spel eigenlijk best ver gevorderd was in zijn ontwikkelingscyclus. De demo die je in de onderstaande video kan bekijken, ziet er namelijk verrassend speelbaar uit. We zijn ondertussen alweer vijf jaar verder… is het vreemd dat we hopen dat de game het ooit tot in de winkelrekken schopt?