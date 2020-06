We zijn ons bewust van het feit dat trademarks er lang niet altijd op wijzen dat een titel effectief bestaat of in ontwikkeling is. Het toont echter wel dat een uitgever een bepaalde franchise nog niet vergeten is. En het is hoopvol, zeker als de IP in kwestie reeds lange tijd geen nieuw leven gekend heeft.

Drie jaar geleden verscheen Gran Turismo Sport; voor een deel met een nummer moeten we alweer zeven jaar terug in de tijd. Dat is behoorlijk lang voor een reeks met zo’n naambekendheid. Dat lijkt Sony ook te beseffen, want op 4 juni dienden ze een nieuw trademark in voor de naam Gran Turismo.

Nieuwe logo’s voor de franchise en zijn ontwikkelaar Polyphony Digital werden eveneens ingediend. Nogmaals: dit betekent niet dat er effectief iets gaande is, maar het is alleszins geen slecht teken. En als je bedenkt dat we op 5 juni normaal gezien een PS5 showcase te zien hadden gekregen…

De timing lijkt bijna té toevallig om… wel, eh… ‘toeval’ te zijn.