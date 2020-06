De voorbije maanden hebben we ettelijke Resident Evil 8 geruchten de revue zien passeren. Zo hoorden we dat de game Resident Evil: Village zou heten en zou focussen op een heks met bijbehorende cult. Ethan, de hoofdpersoon uit Resident Evil VII, zou net als het first-person perspectief uit die game opnieuw zijn opwachting maken.

Nu horen we uit dezelfde bron dat Resident Evil 8 mogelijk meerdere speelbare personages bevat. Zo zou Ethan hulp krijgen van Emily, een jong meisje dat op zoek is naar haar vader. Ook Chris Redfield zou terugkeren, al is hij waarschijnlijk niet speelbaar en zal hij eerder een slechterik zijn dan de geliefde held van weleer.

Nog meer geruchten? Uiteraard. Resident Evil 8 zou over een zaklampmechanisme beschikken, een noodzakelijk stuk gereedschap in de aardedonkere levels van de game. Daarnaast zou de slechterik van de game een graaf zijn, terwijl ook familie van übersnoodaard Albert Wesker weer zou opduiken. Over een overdosis geruchten gesproken…

Je hebt vast gemerkt dat dit bericht wel heel vaak het woord ‘zou’ bevat. We willen hierbij dus nogmaals benadrukken dat het hier louter om geruchten gaat. Deze informatie is nog niet bevestigd. Hell, de game zelf is nog niet eens officieel aangekondigd. Gelieve dus alles met een heel stevige korrel zout te nemen.