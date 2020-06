Rock of Ages III: Make & Break is al enige tijd in ontwikkeling en men is bijna klaar, want de game zal op 21 juli moeten verschijnen voor de PlayStation 4. Je kan de game echter voor de release al even uitproberen, want er zit een open beta voor de game aan te komen.

De open beta zal tussen 23 juni en 30 juni plaatsvinden, waarbij spelers een volle week de kans krijgen de game uitvoerig uit te testen. Het enige wat je even moet doen is jezelf aanmelden via de officiële website en dat kan je hier doen.

Wat precies in de beta aanwezig is, is nog niet duidelijk. De game beschikt over een level creator, wat waarschijnlijk getest zal worden gezien spelers hun creaties met elkaar kunnen delen en ook is het vanzelfsprekend dat de focus op de multiplayer ligt, maar verdere details ontbreken nog.