Eind volgende week verschijnt The Last of Us: Part II, maar nadien is het niet klaar met de serie. HBO, Sony en Naughty Dog hebben immers in maart een samenwerking aangekondigd omtrent een tv-serie die gemaakt gaat worden door de mensen die ook verantwoordelijk waren voor het fenomenale Chernobyl.

Bij tv-series is het gebruikelijk dat er meerdere regisseurs bij betrokken zijn die één of meerdere episodes voor hun rekening nemen. De eerste regisseur is nu bevestigd en het betreft Johan Renck. Hij zal de eerste aflevering ofwel pilot van de serie gaan regisseren, vanaf daar kijken ze verder of hij meer episodes zal doen. Ook treedt hij op als producent.

Misschien zegt deze naam je niet direct iets, maar hij heeft alle vijf de Chernobyl episodes geregisseerd en ook was hij betrokken bij Vikings, Breaking Bad, The Walking Dead, The Last Panthers en meer. De bedoeling is dat ze aan de serie gaan beginnen na de release van de game op 19 juni, dus de productie zal op korte termijn van start gaan.