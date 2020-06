Capcom heeft zich de laatste jaren volledig op de Resident Evil franchise gestort. Resident Evil VII was een uitstekende game die een nieuwe richting uitzette voor de franchise en de remakes van met name Resident Evil 2 en Resident Evil 3 vielen goed in de smaak. Het gerucht gaat dat er nu gewerkt wordt aan een remake van Resident Evil 4 en Resident Evil 8 zou ook in ontwikkeling zijn.

Capcom beschikt echter over veel meer franchises en het blijkt nu dat Capcom Vancouver meerdere projecten van de grond heeft proberen te krijgen. Dit komt nu allemaal naar buiten in een nieuwe video van Liam Robertson, die met zijn reeks ‘Game History Secrets’ in het verleden van de industrie duikt. Eén van de projecten die de studio uit Canada bij het hogere management van Capcom heeft gepitched, is een reboot van Dino Crisis.

Deze game is een paar maanden in de maak geweest en werd toen aan Capcom Japan getoond, maar die besloten er niet mee door te gaan. Zodoende is het project geannuleerd en kwam een reboot van Dino Crisis nooit van de grond. Ook heeft Capcom Vancouver gekeken naar een side-scrolling Mega Man game en zelfs een nieuwe Onimusha, alsook een meer actie georiënteerde Resident Evil game.

“The Vancouver branch then attempted to revive survival-horror series Dino Crisis with a new game for modern hardware. This endeavour never advanced beyond the pitching phase, being shot down by Capcom Japan after a few months of work. Developers believed that they were unwilling to make the significant investment in new technology that the project would have required.”

Uiteindelijk heeft Capcom Vancouver enkel games in de Dead Rising serie gemaakt en Puzzle Fighter. Alle andere ideeën en suggesties werden afgeschoten. Gezien Capcom tegenwoordig veel met remakes doet die succesvol zijn, is een terugkeer van één van de oudere franchises niet uitgesloten. Maar vooralsnog is er niets aangekondigd.