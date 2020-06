Het vierde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare/Warzone zou vorige week van start gaan, maar vanwege de gebeurtenissen in de Verenigde Staten besloten Activision en Infinity Ward om het seizoen uit te stellen. Er is nog geen nieuwe startdatum bekend, maar er is een goede kans dat het overmorgen begint.

Dataminers hebben in de code van de game een verandering gezien waarbij de einddatum van het derde seizoen eerst op 2 juni stond, maar werd aangepast naar 10 juni. Dit zodat alle in-game challenges gerelateerd aan seizoen drie actief zouden blijven.

Gezien de einddatum nu op 10 juni staat is de indruk ontstaan dat het nieuwe seizoen dan van start gaat. Activision en Infinity Ward hebben echter nog niets aangekondigd, dus het is even afwachten of het vierde seizoen inderdaad woensdag van start gaat of dat de einddatum weer wordt aangepast.

Mocht het woensdag beginnen, dan zullen we ongetwijfeld snel meer horen van Activision en/of Infinity Ward.