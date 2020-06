Ghost Recon: Breakpoint heeft in tegenstelling tot Ghost Recon: Wildlands geen AI-gestuurde metgezellen, maar al voor de release liet Ubisoft weten dat dit alsnog zou komen. Het heeft lang geduurd, maar de update die dit zal toevoegen verschijnt nu toch echt aan de horizon.

Ubisoft heeft aangekondigd dat de game in juli een update zal krijgen die deze feature aan de game zal toevoegen. Het gaat om update 2.1.0 die halverwege juli moet verschijnen, die ook de toevoegingen van update 2.0.5 zal bevatten.

Vanwege het coronavirus heeft die update vertraging opgelopen en Ubisoft verwerkt nu alles gelijk in één grotere update voor over pakweg vijf weken. Deze update zal naast AI-metgezellen ook nieuwe Gunsmith updates doorvoeren, verschillende quality of life verbeteringen aanbrengen en meer.