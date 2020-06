Wegens de wereldwijde coronapandemie zijn er noodgedwongen een aantal publieksevenementen stopgezet, voetbal bijvoorbeeld. In Nederland heeft de KNVB besloten om het seizoen te beëindigen, maar in Duitsland zijn ze inmiddels weer begonnen met de Bundesliga en vanaf 17 juni start in Engeland de Premier League weer.

Omdat er vanwege het coronavirus nog geen publiek aanwezig mag zijn bij de wedstrijden, zullen de verschillende stadia helaas leeg en zonder sfeer blijven. Sky Sports heeft daar echter een leuk trucje op bedacht, de televisiezender gaat namelijk publieksgeluiden van FIFA gebruiken om de wedstrijden toch wat sfeer mee te geven. Hiervoor is Sky Sports een samenwerking aangegaan met ontwikkelaar en uitgever EA, die team specifieke liederen en geluiden heeft gemaakt.

Kijkers kunnen ervoor kiezen om de wedstrijden met en zonder de geluiden te bekijken door middel van het speciale Sky kanaal.