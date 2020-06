De PlayStation 5 zal dit najaar verschijnen, dat heeft Sony nu herhaaldelijk laten weten. Om straks aan de vraag te kunnen voldoen is het van belang om tijdig met de productie te gaan beginnen en volgens het Koreaanse BusinessKorea zullen de eerste componenten deze week geproduceerd gaan worden.

Dit baseert de site op informatie van Taiwanese bronnen en leveranciers, waarbij de verwachting is genoteerd dat de productie zijn piek zal bereiken in het derde kwartaal van dit jaar. Dit begint op 1 juli en duurt tot eind september. Dat betekent dat veel componenten ruim op tijd klaar zijn voor assemblage.

“Production of parts related to Sony’s PS5 starts this week. We expect the PS5 to contribute to semiconductor industry earnings improvement in 2H20. Within the memory industry, NAND demand improvement is to outpace that for DRAM. In 2020, the PS5 is anticipated to push up NAND demand by 5%.

Manufacturers of components (such as PCBs) and IC substrates are predicting that the PS5 will serve as an important growth driver in 2H20. In particular, the PS5 should contribute significantly to 2H20 earnings at AMD (the SoC manufacturer), who saw sluggish semi-custom chip earnings in 1H20 on a lull in demand ahead of the PS5 release. Backed by the PS5 launch, AMD’s semi-custom chip earnings should improve in 2H20.

In the memory industry, NAND demand improvement is likely to outpace that for DRAM, given that the PS5 is to be the first console in the series to be equipped with an SSD instead of an HDD. Assuming 825 GB of SSD per unit and sales of 20mn units pa, global NAND demand should increase by 5% pa.”