NetEase Games gaat zich ook bezighouden met het ontwikkelen van games voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. Het Chinese bedrijf heeft Ouka Studio geopend, wat een nieuwe ontwikkelstudio is speciaal voor next-gen games.

NetEase richtte zich voorheen vooral op de pc en mobiele markt voor voornamelijk een Chinees publiek. Verder fungeert het als een soort uitgever van Westerse games in China, maar ze gaan zich nu ook intensief bezighouden met console games.

De studio is gevestigd in Shibuya te Tokio en het doel is om kwalitatief hoogwaardige games te ontwikkelen voor next-gen consoles. Zodoende heeft het een hoop vacatures openstaan en bij interesse kan je hier terecht.