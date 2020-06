Er blijven maar geruchten omtrent Resident Evil 8 circuleren dat het haast een vraag is wanneer de game wordt aangekondigd en niet of de game überhaupt bestaat. Gisteren nog inhoudelijke details, nu een Duitse retailer die kortstondig de game online had staan met box-art.

Het was GamesOnly die Resident Evil 8: Village in de database had met daarvan een speciale variant onder de noemer ‘Uncut Edition’, wat mogelijk een speciale uitgave zal zijn. De game is niet langer terug te vinden in de database, maar er is wel een screenshot gemaakt.

Nu komt het vaker voor dat onaangekondigde games opduiken bij retailers, maar het snel weer offline halen en de aanhoudende geruchten doen vermoeden dat er meer speelt. Bovendien is Capcom van plan om morgen iets aan te kondigen wat aan Resident Evil is gerelateerd. Kondigen ze morgen het achtste deel aan? We zullen het zien.