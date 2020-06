Afgelopen maart hoorden we voor het laatst iets over een Harry Potter RPG, die mogelijk in ontwikkeling zou zijn bij Avalanche Studios, maar een officiële aankondiging bleef helaas uit. Uitgever Warner Bros. was van plan de game te gaan onthullen tijdens de E3, totdat het coronavirus roet in het eten gooide.

Dat is echter niet het laatste wat we van deze mysterieuze game gehoord hebben, want een gebruiker op Reddit – die zelf aangeeft voor de marketing afdeling van Warner Bros. te werken – heeft een flinke waslijst aan details vrijgegeven over de Harry Potter RPG, die naar verluidt ‘Hogwarts: A Dark Legacy’ zou moeten heten.

Je zou als vijfdejaars tovenaarsstudent overgeplaatst worden naar Zweinstein, waar je blijft tot het moment van afstuderen. Het zou daarbij mogelijk moeten zijn om zelf je afdeling te kiezen, die elk weer een unieke verhaallijn heeft. Het verhaal vindt plaats na de evenementen uit de Harry Potter-boeken, maar cameo’s van bekende personages zijn niet uitgesloten.

Daarbij zou er een verbeterde versie van het Nemesis systeem uit de Shadow of Mordor-games aanwezig zijn die minder, maar meer gedetailleerde vijanden moet maken. De combat zou vloeiend werken, maar vereist timing en tactiek en een duelsysteem met andere tovenaars is ook aanwezig.

Ten slotte moet Hogwarts: A Dark Legacy een extreem duistere titel zijn die niet geschikt is voor kinderen, maar juist voor de fans van de boeken die nu wat ouder zijn en het moet mogelijk zijn om Zwerkbal te spelen.

Dit zijn al flink wat details voor een game die nog niet aangekondigd is, maar volgens de auteur mogen we voor het einde van augustus een trailer en gameplay beelden verwachten. De game zou gepland staan voor een release in juni 2021.

Helaas zijn de bovenstaande details voor nu niks meer dan geruchten en we zullen de eventuele aankondiging af moeten wachten.