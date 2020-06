In maart dit jaar liet Avalanche Studios weten dat zij onder een nieuwe naam verder zouden gaan, tezamen met twee andere ontwikkelaars. Daar komt nu een geheel nieuwe studio bij, die Liverpool als thuisbasis heeft.

Er zijn nu al vijf personen aan het werk voor deze nieuwe studio en één van hen is Paul Rustchynsky, die afkomstig is van Slightly Mad Studios, bekend van de Project CARS-titels. Er zijn ook al 20 vacatures beschikbaar om het team direct uit te breiden. De verwachting is dat er binnen twee jaar 50 man zal werken. Aan welke game er zal worden gewerkt is nog niet bekend.