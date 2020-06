CD Projekt RED staat er om bekend dat zij niet over één dag ijs gaan als het om het ontwikkelen van een nieuwe game gaat. De ontwikkelaar doet er alles aan om een zo indrukwekkend mogelijke titel te maken. Cyberpunk 2077 is hier dan ook geen uitzondering op, want ook van NPC’s wordt er flink werk gemaakt.

Tijdens een podcast van het Duitse GameStar liet CD Projekt RED weten dat NPC’s in Cyberpunk 2077 geen simpel opvulsel zullen zijn. Maar liefst 1.000 van deze niet speelbare personages hebben een dagelijkse routine en hebben een eigen persoonlijkheid en manieren. Dit was ook al het geval in The Witcher 3, maar het aantal NPC’s die dit hadden lag een stuk lager.

Als je een idee wil krijgen hoe groot de impact van NPC’s zal zijn in Cyberpunk 2077, dan kun je dit het beste vergelijken met Red Dead Redemption 2. Deze game komt het meest in de buurt van wat CD Projekt RED doet met hun nieuwste game.