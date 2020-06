We zouden op 4 juni een uitgebreide kijk op de PlayStation 5 krijgen, maar vanwege de gebeurtenissen in de Verenigde Staten besloot Sony het evenement uit te stellen. De nieuwe datum zou snel volgen en dat is hoogstwaarschijnlijk aanstaande donderdag 11 juni.

De aankondiging is nog niet gedaan, maar een advertentie die te vroeg online ging op Twitch doet vermoeden dat de bevestiging ieder moment kan komen. Het evenement zal dus een weekje later gehouden worden en dat op dezelfde tijd, 22:00 uur.

Zodra we een officiële bevestiging krijgen lees je het hier.