Ubisoft zal tussen nu en eind maart 2021 met verschillende games komen en het merendeel daarvan is al aangekondigd. Ze hebben echter nog wat achter de hand, wat ze hoogstwaarschijnlijk op hun Ubisoft Forward evenement begin juli zullen aankondigen. Een nieuw lek wijst echter op Far Cry 6 en dat mag geen verrassing zijn.

De Deense site GameReactor meldt dat Far Cry 6 in ontwikkeling is en dat die game voor april 2021 moet verschijnen. Ook geven ze aan dat de game zich niet in Noord-Amerika zal afspelen, maar verder worden er helaas geen details gedeeld.

Hieronder hetgeen de site over Far Cry 6 weet te melden.

“The last [Ubisoft] game scheduled to be released before April (unless Ubisoft decides it’s this game that should be postponed due to COVID-19 or that there are too many AAA releases in a fairly short window) is set to be a Far Cry. I don’t want to ruin Ubisoft’s plans by giving you all the information, but I can say with certainty that those of you who didn’t like Far Cry 5’s North American setting are likely to find this game more interesting when it’s officially unveiled during Ubisoft Forward on July 12”