Eerder vandaag kon je lezen dat de laatste update voor Need for Speed: Heat wordt uitgerold en daarmee wordt cross-play aan de game toegevoegd. Ook heeft Criterion Games aangekondigd bezig te zijn met een nieuw deel en in aanvulling daarop nog een ander nieuwtje die vooral voor EA Access gebruikers interessant is.

Need for Speed: Heat zal namelijk vanaf 16 juni in de bibliotheek van de service opgenomen worden, ofwel in de Vault. Dat betekent dat als je abonnee bent, dat je vanaf de genoemde datum de game gratis kunt spelen, aangezien je Need for Speed: Heat dan in het aanbod van ‘gratis’ games terug kunt vinden.

“As more players join the global Need for Speed community, we also want to provide more options in how the series can be discovered. On June 16, Need for Speed Heat drops into the EA Access and Origin Access Basic Vault*, giving all subscribers the opportunity to enter Palm City.”