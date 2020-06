Onlangs kondigde Codemasters DiRT 5 aan en bij de aankondiging konden ze kwijt dat de game beschikt over een carrière modus met daarin een nieuwe structuur. Het is de bedoeling dat je geheel naar eigen inzicht deze carrière modus zal doorlopen en via een uitgebreide blogpost geeft de ontwikkelaar daar nu meer toelichting op.

Je zal als beginner de racing scene binnenstappen dat geleid wordt door een verhaal. Alex Janiček zal jou spotten en hij is een superster in de wereld van DiRT. Het gevolg is dat jij onder zijn vleugels terechtkomt en hij geeft je inzicht op hoe je de top kunt bereiken die hij al jaren domineert.

Ondertussen krijg je te maken met Bruno Durand, want een koude, berekende veteraan is die jouw grootste concurrent vormt. Hij is kampioen in andere off-road series en zal het je moeilijk maken terwijl je een weg naar de top aan racen bent. Het verhaal zal een belangrijke rol spelen en overkoepeld wordt het overzien en uitgezonden door Donut Media, die de DiRT Podcast hosten.

De carrière modus is opgedeeld in vijf hoofdstukken die allemaal aan het verhaal gekoppeld zijn. Elk hoofdstuk kent weer meerdere paden om te nemen, wat kortweg betekent dat je zelf de evenementen kan kiezen waar je aan wilt deelnemen. Dit levert een totaal van 130 evenementen op, verdeeld over negen type races en dat op alle locaties in de game.

Als je races voltooit, dan zul je nieuwe races in het hoofdstuk vrijspelen en hoe hoger je posities is, des te meer stempels je bij elkaar spaart. Die heb je weer nodig om het hoofdevenement van het desbetreffende hoofdstuk vrij te spelen en als dat lukt, dan ga je door naar het hoofdstuk dat nadien volgt. Je hoeft niet per se eerste te worden, tweede of derde is ook voldoende.

Ter aanvulling zul je gaandeweg verschillende opdrachten kunnen voltooien en dat levert je weer extra’s op die je later kunnen helpen. Een andere interessante feature is dat de carrière modus beschikt over een split-screen optie. Bij alle evenementen die meerdere auto’s op de baan hebben kun je de AI-coureur vervangen door een echte speler wat oploopt tot maximaal vier man, gezien dat het maximum van de split-screen op een scherm is.

Het maakt hierbij niet uit wie er wint, het helpt jou in ieder geval in je carrière. Door hun acties krijg je meer stempels, meer sponsor bonussen, in-game valuta en meer. Je medespelers zijn dus niet alleen deelnemers die je ondersteunen, ze kunnen net zo competitief zijn en jij plukt hoe dan ook er het meeste voordeel van. Tegelijkertijd krijgen zij ook bonussen en XP als zij op hun eigen account spelen, dus het is een win win scenario voor iedereen.

Mocht je de aankondigingstrailer van DiRT 5 gemist hebben, die check je hieronder.