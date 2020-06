Vanavond zou Bungie de toekomst van Destiny 2 uit de doeken gaan doen en dat hebben ze zojuist gedaan. De Amerikaanse studio heeft vandaag Destiny 2: Beyond Light aangekondigd, een nieuwe uitbreiding die op 22 september aangeboden zal worden in de PlayStation Store.

De uitbreiding zal zich afspelen op Europa, een maan van de planeet Jupiter. Daar is een oud Pyramid schip boven verschenen waar een nieuwe kracht in ontwaakt is, terwijl er op de maan een nieuw duister is verrezen. Het draait ditmaal om de opkomst van Eramis. De Fallen zijn samengekomen en hebben het duistere rijk op Europa gebouwd, dit onder de vlag van de Fallen Kell of Darkness.

De Guardians zullen naar deze nieuwe omgeving moeten afreizen, wat een bevroren maan betreft. Je krijgt dus een compleet nieuwe omgeving voorgeschoteld, rijkelijk gevuld met gletsjers, ijzige omgevingen en meer. Het doel is om de Golden Age Braytech facility te infiltreren en op ontdekkingstocht te gaan om uit te vogelen wat er onder het ijs schuilgaat.

Guardians krijgen met deze uitbreiding een nieuwe elementaire kracht naast Arc, Solar en Void en het betreft hier ‘Stasis’. Interessant is dat de roots hiervan in de duisternis liggen, dus dat kan een interessante aanvulling zijn. Vanzelfsprekend zullen de Titans, Warlocks en Hunters Stasis op een eigen manier gebruiken. Veel wilde Bungie nog niet kwijt over Stasis, wel vertelden ze dat we deze zomer meer gaan horen.

Beyond Light komt met een gloednieuwe Raid die onder de bevroren ijsvlakte van Europa ligt. Het gaat hier om de ‘Deep Stone Crypt’, waar al decennialang geen Guardians zijn geweest, dus ook daarin mogen we een compleet nieuwe uitdaging verwachten.

Beyond Light – Gameplay trailer

Beyond Light – CG-trailer

Season of Arrivals

Om alvast een eerste aanzet te vormen gaat vandaag Season of Arrivals van start en daarin gaan we eindelijk ontdekken wat de echte dreiging van de Pyramid Ships is, die we al vaker voorbij hebben zien komen. Met de start van dit nieuwe seizoen zullen we het eerste schip op de maan van IO zien. Dit is het startsein voor een hoop gebeurtenissen die uiteindelijk tot de Beyond Light uitbreiding zullen leiden in september.

Nieuwe Dungeon: Later vandaag worden Guardians uitgedaagd met een nieuwe dungeon genaamd Prophecy, gratis beschikbaar voor alle Destiny 2-spelers. Confronteer het mysterie en ontgrendel het nieuwe DAITO Foundry armor en terugkerende Trials of the Nine armor sets.

Later vandaag worden Guardians uitgedaagd met een nieuwe dungeon genaamd Prophecy, gratis beschikbaar voor alle Destiny 2-spelers. Confronteer het mysterie en ontgrendel het nieuwe DAITO Foundry armor en terugkerende Trials of the Nine armor sets. Ontcijfer de Duisternis: Gedurende het seizoen kunnen Messages of Darkness gevonden worden op IO. Reis af naar de Cradle op IO en ontdek deze verborgen communicatie.

Gedurende het seizoen kunnen Messages of Darkness gevonden worden op IO. Reis af naar de Cradle op IO en ontdek deze verborgen communicatie. Contact Public Event: Verenig je met Guardians in public events onder het net gearriveerde Pyramid Ship op IO, waar een onbenutte kracht vijanden van de mensheid heeft opgeroepen.

Verenig je met Guardians in public events onder het net gearriveerde Pyramid Ship op IO, waar een onbenutte kracht vijanden van de mensheid heeft opgeroepen. Nieuwe beloningen: Door nieuwe Engrams in Season of Arrivals kunnen spelers hun beloning kiezen. Het nieuwe engram Focusing system introduceert de mogelijkheid (wanneer vrijgespeeld) voor spelers om hun beloningen te fine-tunen.

Door nieuwe Engrams in Season of Arrivals kunnen spelers hun beloning kiezen. Het nieuwe engram Focusing system introduceert de mogelijkheid (wanneer vrijgespeeld) voor spelers om hun beloningen te fine-tunen. Nieuwe gear: Spelers bereiden zich voor om de laatste bedreiging voor de mensheid te verslaan terwijl geweldige nieuwe wapens op hen wachten. Spelers met een Season Pass ontgrendelen direct de nieuwe Witherhoard Exotic Grenade Launcher en de Seasonal armor set.

Season of Arrivals – trailer

Destiny 2 Dungeon – trailer

Het is binnenkort mogelijk om Destiny 2: Beyond Light in pre-order te plaatsen en dan krijg je gelijk een Exotic Ghost Shell en een Legendary Emblem. Als je voor de Digital Deluxe Edition gaat, dan krijg je daarbovenop nog een Exotic Freeze Tag emote.

Met de release van Beyond Light later dit jaar zullen er ook nog speciale edities uitkomen. Daarvan hebben we de details hieronder op een rijtje gezet.

Digital Deluxe Edition

Destiny 2: Beyond Light Expansion + Full Year of Seasonal Content (totaal 4 seizoenen)

Met pre-order: Exotic Rimed Ghost Shell en Legendary Emblem

Freeze Tag Exotic Emote

No Time to Explain Exotic Pulse Rifle met Exotic Catalyst en Ornament

Any Other Sky Exotic Sparrow

Collector’s Edition

Beyond Light Digital Deluxe Edition (alleen als digitale code)

Die-Cast Splinter of Darkness Replica met verlichting

Europa Explorer’s Bag

Europa Exploration Canteen

Mysterious Logbook

Plus andere ontdekkingen van Europa

De Collector’s Edition van Destiny 2: Beyond Light is enkel verkrijgbaar in de Bungie Store.