Het was al te verwachten dat Bungie Destiny 2 naar de next-gen PlayStation en Xbox zou brengen, gezien ze eerder al lieten weten de komende jaren met nieuwe seizoenen voor de game te komen. De officiële bevestiging is nu echter gedaan, de game komt inderdaad naar de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Spelers die op de Xbox One aankopen doen of hebben gedaan, alsook omtrent Beyond Light, de aankomende uitbreiding waarover hier meer, zullen dat kosteloos over kunnen zetten naar de Xbox Series X. Dit via het Smart Delivery systeem. Hetzelfde geldt voor spelers op de PlayStation 4, die nemen al hun aankopen kosteloos mee naar de PlayStation 5.

Het is tevens mogelijk om op de PlayStation 5 tegen spelers op de PlayStation 4 te spelen en vice versa. Idem dito voor de Xbox One en Xbox Series X. Volgend jaar hoopt Bungie cross-play te kunnen introduceren.

Wanneer Destiny 2 op de PlayStation 5 en Xbox Series X verschijnt is nog niet bekend. In de komende maanden zal Bungie meer details gaan bekendmaken.