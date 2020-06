Bungie zal vanavond om 18:00 uur een hoop bekend gaan maken over de toekomst van Destiny 2. Gezien vandaag het huidige seizoen afgelopen is, valt te verwachten dat het nieuwe seizoen snel van start gaat en dat ze daarover meer details bekend zullen maken.

Daarnaast is de verwachting dat Bungie vanavond meer details deelt over wat er in het najaar uitkomt, gezien ze in de afgelopen jaren altijd rond september/oktober een significante uitbreiding hebben gereleased.

De stream zal ongeveer een uur duren en is hieronder te volgen.