Vrijwel elke release wordt vandaag de dag voorzien van een day one patch en dat is met The Last of Us: Part II niet anders. Gear Nuke beschikt over de details van de update, die gelijktijdig met de release van de game uitgerold zou moeten worden.

De update pakt volgens de changelog niet alleen wat bugs aan, maar voegt ook extra features toe. De meest in het oog springende is een fotomodus. Dit was nog niet aangekondigd door Naughty Dog, maar is wel een veel gevraagde feature onder gamers. Dat zal dus ook in de game aanwezig zijn.

De fotomodus is overigens niet het enige dat de day one patch met zich meebrengt. Er wordt ook nog een concept art gallery en een model viewer toegevoegd.