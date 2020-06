Er is een aardige kans dat EA tijdens het EA Play Live evenement een nieuwe UFC-titel gaat aankondigen. Dit blijkt uit een website die PlayStation 4 patches bijhoudt, waar een listing op is verschenen voor een titel die ‘Magnum’ heet.

Als je echter een aantal keer doorklikt, kun je een afbeelding downloaden die het UFC 4 logo weergeeft. Daarbij laat een andere afbeelding weer iets zien over een ‘Community Feedback Environment’, maar hoe dit precies samenhangt met een eventuele UFC 4 is nog niet bekend.

EA heeft vooralsnog niks aangekondigd; we zullen dus moeten afwachten of we meer te zien en te horen krijgen tijdens EA Play Live.