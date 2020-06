Naughty Dog is al sinds de PlayStation 1 dagen één van de zwaargewichten onder de AAA-studio’s en over iets meer dan een week ligt hun nieuwste game – The Last of Us: Part II – eindelijk in de winkels. Het grootste werk voor die game is natuurlijk klaar en dan kunnen we ons alvast gaan afvragen waar Naughty Dog nu aan gaat werken.

Creative director Neil Druckmann vertelt in een interview met GQ dat we mogelijk meer verhalen gaan zien in de wereld van The Last of Us. Het is echter niet uitgesloten dat de Amerikaanse studio aan een nieuw IP gaat beginnen, Druckmann heeft in ieder geval een aantal ideeën.