Gisteren kondigde Bungie de Beyond Light uitbreiding voor Destiny 2 aan, die in september zal verschijnen. Deze uitbreiding speelt zich af op Europa en dan niet het continent op aarde, maar de gelijknamige maan van Jupiter.

Deze maan kenmerkt zich door het ijs, waardoor het er compleet anders uitziet dan alle andere locaties die we hebben bezocht in Destiny 2. Na de beelden en informatie van gisteren, hebben we nu een mooie reeks screenshots van deze maan voor je. Zie hieronder.

Beyond Light verschijnt op 22 september voor Destiny 2.