Er deden al geruchten de ronde dat Housemarque bezig is met een game voor de PlayStation 5. Deze aanname lijkt steeds meer op waarheid te berusten, want er zijn nieuwe geruchten opgedoken die de eerdere versterken.

Volgens Gamereactor.dk is het Sony die de nieuwe titel van Housemarque zal uitgeven. Deze ontwikkelaar heeft eerder laten weten dat zij alles hebben laten vallen om zich volledig te kunnen focussen op de nog onaangekondigde titel. Het is dus heel goed mogelijk dat dit is omdat het een launchtitel voor de PlayStation 5 betreft.

Wat voor game het zal worden, is nog niet duidelijk. De Finse ontwikkelaar staat bekend om zijn shooters met een insteek gebaseerd op klassiekers van vroeger, maar ze hebben eens aangegeven dat ze graag een moderne game willen maken.

Indien de geruchten kloppen, dan is de kans vrij groot dat we morgenavond meer zullen horen tijdens het PlayStation 5 onthullingsevenement.