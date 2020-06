Bungie heeft sinds de release van Destiny bijna zes jaar onafgebroken aan de sciencefiction shooter gewerkt, met als resultaat een vervolg en een flink aantal uitbreidingen voor beide games. Maar sinds vorig jaar werken ze ook aan iets nieuws. Daarover wisten we in februari al te melden dat de nieuwe IP van Bungie een komische insteek heeft.

Een nieuwe vacature schijnt wat meer licht op de zaak, want de Amerikaanse studio is op zoek naar een zogeheten “incubation investment designer”, iemand die verstand heeft van RPG-systemen en dan met name lootsystemen, items en de verdeling daarvan.

Op basis hiervan en eerdere informatie ontstaat de indruk dat Bungie aan een komische loot shooter werkt, al is dit op dit moment vooral speculeren. We zullen de verhalen dus met een korreltje zout moeten nemen totdat Bungie met een aankondiging op de proppen komt.

“Bungie is seeking a highly technical, creative, and team-oriented Investment Designer who is excited to help us build our next great IP.

You are the glue between the sword and the reward. You will work in tandem with our sandbox and economy teams to build and distribute items to our players. Living inside a giant database of hundreds of baubles, weapons, and armor is nothing new to you. And neither is building a system to cleverly distribute those items in a necromancer’s dungeon.

If this sounds like you, or a challenge you’d like to take on, we’d love to hear from you!

During these uncertain times and rapidly changing environment surrounding COVID-19, all positions at Bungie are subject to onboarding and working virtually/remotely.”